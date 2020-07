Nederlandse bloedbank op spoor van levensreddend middel

Bloedbank Sanquin is op het spoor van een mogelijk levensreddend geneesmiddel tegen corona voor kwetsbare mensen. Dat schrijft De Telegraaf.

Een ampul antistoffen uit het bloed van ex-coronapatiënten kan preventief of net na infectie met het virus als infuus worden toegediend. „We hebben alleen veel meer donoren nodig”, zegt hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaijer.

Een coronapatiënt die al erg ziek is, heeft weinig baat bij antistoffen. „Maar als je helemaal vooraan begint – dus als je het virus nog niet hebt opgelopen of heel vroeg in het ziektetraject zo’n krachtige ampul krijgt met geconcentreerde anticoronastoffen – kan er een krachtige preventieve werking van uitgaan”, zegt Zaaijer tegen de krant.

Zaaijer, behalve hoofdonderzoeker bij Sanquin ook werkzaam als viroloog bij het AMC, zegt hoge verwachtingen te hebben van het medicijn. „Hoe mooi zou het zijn als we bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat er opnieuw dood en verderf in de verpleeghuizen plaatsvindt als er een tweede coronagolf uitbreekt.”

Sanquin heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om 30.000 kg plasma met antistoffen in te zamelen. Een probleem is een groot tekort aan donoren. „We hebben 16.000 donoren – die corona hebben gehad – nodig die 4 tot 6 keer plasma komen doneren.”