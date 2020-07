Het nieuwe cijfer dat donderdagochtend bekend werd, bewijst dat België zich op een sterk hellend vlak bevindt. Er kwamen in 24 uur 673 besmettingen bij, waarmee het tempo van de uitbraak lijkt toe te nemen.

Samen met de besmettingen stijgt ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames. De voorbije week waren dat er gemiddeld 17,7 per dag, een stijging met 32 procent.

Wie plannen had om naar Belgie te gaan: denk er nog even over na.