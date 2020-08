Je wilt toch op reis. Het is tenslotte zomer. Kijk voor vertrek dat op de kaart van het ECDC met de meest actuele situatie in Europa. Hoe donkerder een gebied, des te onverstandiger het is er heen te gaan als je niet besmet wilt raken. Zuid-Holland, bijvoorbeeld is een slechter idee dan Groningen. En ook in Frankrijk, Spanje en Duitsland zijn er (grote) regionale verschillen