WHO waarschuwt dat pandemie ‘heel lang’ gaat duren

Zes maanden nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de internationale noodtoestand uitriep, vanwege de uitbraak van het coronavirus, kwam de rampencommissie vrijdag bij elkaar voor een evaluatie. Het gaat een ‘hele lange’ pandemie worden, was de conclusie.

Een ‘genuanceerde aanpak’ is nodig om te vermijden dat er ‘coronamoeheid’ ontstaat, omdat de ziekte voortdurende sociale en economische druk legt op landen, klinkt het. “De WHO beschouwt het wereldwijde risiconiveau van Covid-19 nog steeds als erg hoog,” zei de commissie. “We gaan ervan uit dat de pandemie nog lang zal duren. Het is dus belangrijk dat er een duurzame reactie is op het virus, zowel lokaal en regionaal als nationaal en wereldwijd.”

De WHO waarschuwde deze week dat de verspreiding van het virus nog steeds versnelt. Het aantal besmettingen is de afgelopen zes weken verdubbeld. Directeur bij de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zei vrijdag: “Het is ontnuchterend om te bedenken dat er buiten China minder dan 100 besmettingen waren en geen enkele dode toen ik de wereldwijde noodtoestand uitriep.” Hij vervolgt: “De pandemie is een gezondheidscrisis die maar één keer per eeuw voorkomt. De effecten zullen we de komende decennia nog voelen.”