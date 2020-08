Epidemioloog: ‘Nog dit jaar is de derde golf er. En daarna komt er een vierde en een vijfde’

De tweede golf van het coronavirus is niet de laatste, voorspelt de Belgische viroloog en epidemioloog Anne-Mieke Vandamme in De Morgen. In België is – met gemiddelde 500 nieuwe besmettingen per dag – de tweede golf een feit. De maatregelen zijn aangescherpt en Antwerpen kent een avondklok. “De tweede golf is nu bezig. Je kan verwachten dat de besmettingen nu nog een maand in stijgende lijn zullen zitten. Per maand dat de curve omhoog gaat, heb je ongeveer twee maanden nodig om die weer te laten zakken – als tenminste de maatregelen gevolgd worden. Dan is het al oktober.”

“November, december, misschien januari: dan is die derde golf er. En daarna komt er een vierde en een vijfde. Nu, hoe meer mensen er al besmet zijn, hoe minder er nog besmet kunnen worden. Maar de hoogte van de eerste piek werd bepaald door de lockdown. Als de huidige maatregelen minder goed werken dan een lockdown, zal de piek wellicht hoger zijn.”

“Een antiviraal middel gaat er nog lang niet zijn. Het bestaat, maar het is te duur en het werkt niet echt goed. Voor het merendeel van de bevolking gaan er het komende jaar, misschien wel langer, geen antivirale middelen of vaccins beschikbaar zijn.”