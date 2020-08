Wetenschappers: vaccin werkt waarschijnlijk niet bij te dikke mensen

Een corona-vaccin zal waarschijnlijk minder of niet effectief zijn bij mensen met obesitas, zeggen wetenschappers. Andere vaccins zoals voor influenza, tetanus, hondsdolheid en hepatitis B, zijn ook (veel) minder effectief gebleken bij zwaarlijvige mensen. Dat patroon zal zich vermoedelijk herhalen bij het coronavaccin. Zeker, omdat de ziekte extra hardnekkig en ernstig is bij te dikke mensen.

“Krijgen we volgend jaar een Covid-vaccin op maat van de zwaarlijvigen? Absoluut niet,” zegt Raz Shaikh, universitair hoofddocent voeding aan de University of North Carolina Chapel Hill. “Werkt het bij obesitas? Onze voorspelling is nee.” De kwestie is vooral zorgwekkend in de Verenigde Staten, waar meer dan 107 miljoen inwoners (veel) te dik zijn. Mensen met een body mass index van meer dan 30 lopen het hoogste risico om ernstige COVID-19-symptomen te krijgen.