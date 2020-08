De kans om besmet te raken in het vliegtuig is klein, maar niet afwezig

Vliegtuigen lijken de ideale plaats om besmet te raken: heel veel mensen voor twee uur of meer opgepakt in een kleine ruimte.

Maar er zijn nog amper uitbraken begonnen in vliegtuigen, en dat zou komen door de goede luchtbehandeling aan boord.

Dat wil niet zeggen dat vliegen volkomen veilig is — veiligheid is relatief en subjectief. De pandemie gaat nog wel even duren, dus misschien moeten we gaan denken in termen van risico-batenverhoudingen, oppert Bloomberg. Heel weinig is zonder risico, maar misschien zijn sommige risico’s — zoals vliegen — klein genoeg om het er op te wagen.

Arnold Barnett, professor in managementwetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology, heeft geprobeerd de kans te berekenen om Covid-19 op te lopen door te vliegen . Hij houdt rekening met veel variabelen, waaronder de kans om naast iemand in het besmettelijke stadium van de ziekte te zitten.

Volgens Barnetts berekeningen hebben we ongeveer 1/4300 kans om Covid-19 te krijgen op een vlucht van 2 uur — dat betekent dat gemiddeld 1 op de 4300 passagiers besmet raakt. De kans om het virus te krijgen is ongeveer de helft, 1/7700, als luchtvaartmaatschappijen de middelste stoel leeg laten.