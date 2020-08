Drugsprofessor: “Als de dokter morfine voorschrijft, mag het wel”

Onze cultuur bepaalt wat we zien als drugs en verslaving en wat niet. Dat verandert bovendien door de tijd. Daarover praat ‘drugsprofessor’ Peter Cohen tegen Brainwash.

Morfine

De socioloog, die al in 2007 met pensioen ging, geldt nog steeds als een van de belangrijkste Nederlandse drugsonderzoekers. Cohen wijst erop dat we drugsgebruik goedkeuren als het gemedicaliseerd is. “Er zijn afhankelijkheden die dan weer wel mogen. Als de dokter honderd milligram morfine voorschrijft, dan vinden we het helemaal niet erg dat die afhankelijkheid er is. Maar als mensen het zelf doen, zonder de goedkeuring van de expert, dan wordt het iets negatiefs”, zegt Cohen.

Dat geldt natuurlijk voor allerlei medicatie, denk aan antidepressiva of pijnstillers. Cohen is voorstander van de legalisering van drugs. “Mijn pleidooi is om de sterke bindingen die mensen met stoffen kunnen ontwikkelen binnen het spectrum van normaliteit te halen. Laten we stoppen met mensen te willen afbrengen van die bindingen, tenzij ze er zelf meer nadelen dan voordelen aan ondervinden.”

Stigma

Ooit vonden we seks voor het huwelijk een probleem, hadden homo’s het erg moeilijk en was een buitenechtelijke zwangerschap een schande, maar onze cultuur verandert. Zo zouden we nu ook anders aan kunnen kijken tegen drugsgebruik, zegt Cohen. “Ik heb veel mensen gekend die sterke bindingen hadden met stoffen, en die veel meer last hadden van de sociale gevolgen van het stigma dan van die bindingen zelf. Als mensen een stigma overkomt, dan worden ze uit de maatschappij gezet, kunnen ze nergens meer terecht, worden ze met de nek aangekeken. Dat levert een vernietiging op van het zelfgevoel dat verschrikkelijk is.”