Hoogleraar bewijst nut mondkapjes: “Dat Nederland ze niet wil gebruiken, daar zakt mijn mond van open”

Mondkapjes werken wél. Sterker nog, het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte kan de verspreiding van het coronavirus met 40 procent afremmen. Dat zegt hoogleraar Theo Vos in een ontluisterend interview in Trouw.

De hoogleraar gezondheidsinformatie van de Universiteit van Washington, werkte mee aan een publicatie van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) over het effect van mondkapjes. De grafieken tonen dat de besmettingscijfers en het aantal doden het laagst zijn als 95 procent van de bevolking in het openbaar de mond en neus bedekt. Vos: “Theoretisch is het mogelijk het zo hoog op te krikken, en we hebben het ook in werkelijkheid gezien in Chili, Hongkong en Singapore”.

Enige land

De cijfers voor Nederland: bij het voortzetten van de huidige maatregelen, bedraagt het aantal coronadoden op 1 december vermoedelijk ongeveer 10.000. Zouden mondkapjes per direct verplicht worden in het openbaar dan ligt dat aantal rond de 6600. Vos: “Op 1 december is dat het verschil tussen 213 doden per dag versus 7 doden. En het kan best zijn dat we het niet helemaal juist hebben. Maar om nou te zeggen, als bijna het enige land in de wereld: we geloven de onderzoeksresultaten niet, en deze redelijk eenvoudige maatregel willen we niet gebruiken, daar zakt mijn mond van open.”

De cijfers zijn gebaseerd op veertig epidemiologische onderzoeken, veelal gedaan tijdens uitbraken van Sars, Mers en een aantal griepepidemieën. Het IHME schat op basis van die uitkomsten dat het dragen van mondkapjes de verspreiding van het coronavirus met 40 procent afremt. “40 procent is natuurlijk niet 100 procent. Maar als dat reproductiegetal niet al te ver boven de 1 zit, en met die 40 procent reductie kan je het daaronder krijgen, dan maakt dat enorm veel verschil, vooral als je een aantal maanden verder doorrekent.”