Ook sommige kinderen zijn langdurig ziek door Covid-19

Van kinderen is steeds gezegd dat ze nauwelijks worden getroffen door het coronavirus. Dat is ook zo, maar toch zijn er met name tieners die net als volwassenen maanden na een besmetting nog steeds klachten hebben.

De veertienjarige Indiana Evans uit het Engelse Hertfordshire bijvoorbeeld werd begin maart ziek, vertelt haar moeder Jane tegen CNN. De veelbelovende danseres trainde in die tijd 16 uur per week naast haar school. Behalve dat ze flink hoestte, had Indiana verder geen klachten. Ze bleef twee weken thuis, zoals de overheidsrichtlijnen voorschreven.

Maar Indiana werd niet beter. Na een dag of tien voelde ze zich uitgeput. Ze begon weer een beetje te trainen, maar dat verergerde de klachten alleen maar. Ze kreeg last van migraine, huiduitslag en een opgezwollen gezicht. Nog steeds is ze kortademig. De auditie voor prestigieuze dansscholen kan ze voorlopig vergeten, een tripje naar de supermarkt is al dodelijk vermoeiend.

Na talloze onderzoeken in het ziekenhuis is ze gediagnosticeerd met post-virale vermoeidheid na Covid-19. Ze is niet de enige. Er zijn steeds meer kinderen die maanden na hun coronabesmetting nog steeds klachten hebben, blijkt uit getuigenissen van ouders.

Ontstekingen

Om hoeveel kinderen het precies gaat, is niet bekend. Er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Dr. Nathalie MacDermott van King’s College London vertelt dat ze meer kinderen heeft gezien met ontstekingen op allerlei plekken in het lichaam als gevolg van een coronabesmetting. Dat komt vaker voor dan acute kortademigheid, zegt ze. “Momenteel zijn er nog geen concrete data over de lange termijnproblemen van kinderen, maar dat komt omdat kinderen niet zo zwaar getroffen worden. Het is heel goed mogelijk dat ze wel degelijk dezelfde klachten houden als volwassenen.”