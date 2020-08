GGD: coronavirus in verpleeghuis waarschijnlijk niet verspreid door ventilatie

Bij een corona-uitbraak in een zorginstelling in Maassluis heeft het ventilatiesysteem waarschijnlijk geen rol gespeeld. Dit concludeert de GGD Rotterdam-Rijnmond na onderzoek naar de virusuitbraak in verpleeghuis De Tweemaster, waar in korte tijd op een afdeling 17 van de 21 bewoners en 18 medewerkers besmet raakten. Zes van de bewoners overleden.

De verspreiding heeft waarschijnlijk plaatsgevonden via een besmette bewoner of medewerker, zegt de GGD. Medewerkers droegen mondkapjes, maar lunchten samen en hielden niet altijd genoeg afstand. Ook werd het virus later dan gewenst ontdekt omdat klachten niet werden herkend.