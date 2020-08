China ontdekt coronavirus op diepgevroren producten

In de Chinese stad Shenzhen is op een partij kippenvleugeltjes uit Brazilië het coronavirus aangetroffen. Consumenten wordt geadviseerd voorzichtig te zijn met de aanschaf van diepvriesproducten.

Het monster dat het virus bevatte, is genomen van het oppervlak van het vlees. Eerder waren ook al verpakkingen met zeevruchten positief getest. Mensen die in aanraking zijn geweest met de producten zijn niet besmet geraakt. Ook op producten die in de buurt van de besmette kip lagen, was het virus niet aanwezig.

Omdat er afgelopen dagen ook meerdere zeevruchtenverpakkingen coronadeeltjes bevatten, waarschuwen lokale autoriteiten nu om voorzichtig te zijn met geïmporteerd diepgevroren voedsel.