“Zonder vaccin wordt het een heel taai najaar”

Iedereen die er ook maar een beetje verstand van had, zei van begin af aan: een coronavaccin laat minstens een jaar op zich wachten. Alle hoopvolle berichten ten spijt begint het er nu toch echt op te lijken dat ze gelijk krijgen. “Nederland wacht een heel taai najaar.”

Belangrijkste kanshebber is het coronavaccin van AstraZeneca dat door Oxford is ontwikkeld. Een woordvoerder sluit nog steeds niet uit dat de tests van het middel in september of oktober klaar zijn, maar drie experts zeggen in het AD dat het ‘niet reëel’ is om een vaccin te verwachten voor 2021.

Immunoloog Ger Rijkers van University College Roosevelt in Middelburg vreest dan ook dat het een ‘heel taai najaar’ gaat worden. “Nu is het fantastisch weer en drinken we bier op het terras. Straks doen we dat binnen. Als we ons daarbij niet aan de regels houden, kan het echt uit de hand lopen.”

De afstandsregel en het bron- en contactonderzoek zijn heel belangrijk, zegt ook arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht. “Anders kunnen we zomaar weer met strengere regels te maken krijgen.”

Rijkers raadt een griepprik aan. “In het najaar en de winter vechten meerdere virussen om voorrang. Corona komt daar nu als nieuwkomer bij. Geen goed voorteken.”