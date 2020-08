“Mondkapjes ook thuis als meer generaties bij elkaar wonen”

Nu vooral jongeren besmet raken, zouden huishoudens waar meerdere generaties onder één dak wonen ook in huis een mondkapje moeten dragen. Dat vindt de Nederlandstalige Brusselse Huisartsenkring (BHAK). De huisartsen willen zo voorkomen dat het coronavirus zich opnieuw onder ouderen gaat verspreiden.

“Ik zou pleiten voor bijkomende lineaire maatregelen en meer specifiek beperkende maatregelen in een aantal situaties. Ik denk bijvoorbeeld aan het gebruik van mondkapjes binnen een gezin waar meerdere generaties samenwonen. Zeker nu meer jongeren positief testen. Je kan er natuurlijk geen politie naartoe sturen om dat te controleren”, stelt Vincent Janssens, voorzitter van de BHAK in Het Laatste Nieuws.

Vooral in dichtbevolkte wijken in het noorden van Brussel wonen vaak meerdere generaties onder één dak. “Mensen moeten inzien dat dit nodig is. Als het niet voor de maatschappij is, dan tenminste voor hun eigen familie. Dat vergt inzet van andere mensen en dat heeft te maken met vertrouwen en burgerzin,” zegt Janssens nog.