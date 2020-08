Wel meer besmettingen, maar waarom blijven de ziekenhuizen dan leeg?

De afgelopen weken is het aantal mensen dat besmet is met Het Virus sterk gestegen. Maar van die stijging is weinig terug te zien in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hoe komt dat? De Volkskrant geeft drie redenen.

Het is minder erg

Op basis van de huidige 600 besmettingen per dag, meent het RIVM dat er nu ruim 50.000 besmette mensen moeten rondlopen. Tijdens het hoogtepunt van de crisis waren dat er naar schatting 310.000, een factor zes verschil. Dat het midden in de zomer zo oploopt, is wel verontrustend. We zijn veel buiten en in het najaar gaan we weer naar binnen. Als er nu al 4000 besmettingen per week zijn valt het ergste te vrezen.

De besmette mensen zijn jonger

RIVM-baas Jaap van Dissel zei het vorige week al in de Tweede Kamer: nu het virus rondwaart in veel jongere (en gezondere) leeftijdsgroepen dan een paar maanden geleden, vertaalt zich dat naar veel minder ziekenhuisopnames. De meeste jonge geïnfecteerden kunnen de ziekte aan zonder medische hulp.

We zijn beter geworden in de behandeling

Toen de eerste coronagolf de ziekenhuizen overspoelde, wisten artsen niet wat er specifiek was aan covid-19. Het afgelopen half jaar hebben artsen veel bijgeleerd. Er zijn ook medicijnen, al hebben die een beperkte werking.

Al met al leidt dat tot kortere opnamen in het ziekenhuis