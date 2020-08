“Slaap is de grote genezer voor zowat alles” + 3 slaaptips

“Slaap is de grote genezer voor zowat elke fysieke en mentale aandoening. Het is een natuurlijk middel – gratis zelfs – dat jammer genoeg onderbenut blijft. Wie oud wil worden moet gezond leven, maar wie oud wil worden moet ook gezond slapen. We moeten – letterlijk – naar hartenlust slapen.”

Aan het woord de slaapdeskundige van België, professor Johan Verbraecken, in HLN.

“Vroeger ging men een hoge bloeddruk gewoon behandelen. Punt. Nu linkt de wetenschap bloeddrukproblemen aan een slechte slaaphygiëne. Meer uren slaap van goede (!) kwaliteit leiden tot een betere bloeddruk en minder kans op beroerte. De belangrijkste doodsoorzaken bij ons – hart- en vaatziekten, obesitas, dementie, diabetes en kanker – hebben allemaal een verband met slaapgebrek. Pas op, je gaat me niet horen zeggen dat medicamenten niet hoeven. Ze zijn noodzakelijk, maar met slaap kan je ook al veel bekomen. Dat inzicht kwam er pas de laatste jaren.”

Hij merkt dat zijn collega-medici hem steeds serieuzer nemen. “We nemen onvoldoende de tijd om te slapen. ‘Dat doen we wel als we dood zijn’, hoor je dan. Elke dag een halfuurtje te weinig slapen, kan nochtans nare gevolgen hebben.”

Het kan zelf de verklaring voor ongewenste kinderloosheid zijn. “Bij mannen die lang weinig of slecht slapen, daalt het testosterongehalte in het bloed aanzienlijk. Ze hebben minder zaadcellen in hun sperma en die vertonen ook nog eens meer afwijkingen dan bij een goede slaper. Als vrouwen gemiddeld minder dan zes uur slapen, daalt ook de waarde van hun follikelstimulerend hormoon dat nodig is voor de conceptie.”

De professor geeft 3 slaaptips: