Ministers: Vliegen is veilig

De kans dat je in het vliegtuig het coronavirus oploopt is heel klein. Sterker nog, besmettelijke mensen, die hebben gevlogen, hebben waarschijnlijk geen enkele andere passagier besmet.

Dat schrijven Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen en minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, in hun antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de melding dat er op Schiphol tientallen mensen waren aangekomen die thuis besmet bleken.

Hun conclusie baseren ze op het bron- en contactonderzoek van de GGD, waarbij gekeken is naar de bemanningsleden en de mensen die twee stoelen voor, twee stoelen achter en twee stoelen aan weerszijden van de besmette passagier zaten. Zij raakten niet besmet.

Volgens het kabinet zijn de coronamaatregelen op luchthavens en in vliegtuigen dus voldoende. Ook een andere studie, waarover CNN schrijft, bevestigt dat mensen in een vliegtuig niet of nauwelijks besmet raken. De veel besproken luchtfilters zouden daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De lucht in een vliegtuig wordt elke paar minuten volledig ververst en daarbij wordt 99,9 procent van de schadelijke deeltjes weggefilterd.