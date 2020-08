Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, overal schieten de cijfers omhoog

De coronavirus-epidemie lijkt in Frankrijk te versnellen. Volgens de laatste cijfers werden in 24 uur bijna 5.000 nieuwe besmettingsgevallen vastgesteld .

Maar ook in het bewonderde Duitsland gaat het niet goed. Net als Italië registreerde Duitsland afgelopen week het hoogste aantal nieuwe gevallen van coronavirus in 24 uur sinds april met 1.707 nieuwe gevallen. Ook in Spanje en Italië verslechtert de situatie.

In Spanje is het aantal nieuwe besmettingen gestegen tot boven de 7000 per dag. Er gaan ook weer meer mensen dood: In de afgelopen 7 dagen zijn 122 doden geregistreerd

Italië leek de situatie, na het dramatische voorjaar, onder controle he hebben. Maar ook daar gaan de cijfers snel omhoog, ditmaal vooral in de regio rond Rome