“Kinderen die opgroeien in groene omgeving hebben hoger IQ”

Kinderen die opgroeien in groenere gebieden, scoren beter op IQ-tests, blijkt uit een Belgische studie. Dat komt mogelijk doordat ze minder stress hebben, minder last hebben van lawaai en meer ruimte voor fysieke en sociale activiteiten.

Kinderen die in een 3 procent groenere buurt woonden, hadden een 2,6 punten hoger IQ, bleek uit de studie onder 600 kinderen van 10 tot 15 jaar oud. Het ging om stedelijke regio’s met meer of minder groen en het effect werd in rijkere en in armere wijken gevonden. Het verschil in IQ was vooral belangrijk voor kinderen met een lagere score. Bij hen maakt een kleine toename een groot verschil, aldus de onderzoekers.

Er zijn meerdere studies die hebben aangetoond dat een groene omgeving positieve effecten heeft op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Zo is er onderzoek uit 2015 naar kinderen in Barcelona, dat groen in de buurt in verband brengt met een beter werkgeheugen en concentratievermogen. “Er is meer en meer bewijs dat een groene omgeving cognitieve functies als geheugen en aandachtsspanne verbetert,” zegt professor omgevingsepidemiologie Tim Nawrot van Hasselt University.

De onderzoekers corrigeerden voor welvaarts- en opleidingsniveau van de ouders. Ook luchtvervuiling bleek geen verklaring. De Belgische wetenschappers denken net als andere onderzoekers bij eerdere studies dat het IQ-verschil te verklaren is door minder stress, minder lawaai en meer mogelijkheden voor fysieke en sociale activiteiten.