Na een huwelijksfeest in de buurt van de Franse stad Le Mans hebben 76 gasten positief getest op het coronavirus. De hele plechtigheid én het feest waren buiten in de openlucht. Dus dachten de feestvierders dat ze wel 250 mensen konden uitnodigen. Daarvan is nu ongeveer een derde besmet. Of ook de bruid en/of de bruidegom besmet zijn, is niet bekend.

Het incident lijkt een streep te halen door de theorie dat buiten besmet raken bijna onmogelijk is