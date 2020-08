Voor het eerst officieel herbesmetting vastgesteld in Nederland

Er is nu bewijs gevonden dat een tweede besmetting met het coronavirus mogelijk is. Ook in Nederland en België zijn er mensen die opnieuw besmet zijn geraakt.

Viroloog Marion Koopmans bevestigt de herbesmettingen bij de NOS. Gisteren werd bekend dat een 33-jarige man uit Hongkong in 4,5 maand twee keer besmet is geweest. Wetenschappers van de universiteit van Hongkong hebben nu ook bewezen dat het kan.

Eerder werd nog gedacht dat het om resten van het virus ging die nog niet helemaal waren verdwenen. Dat blijkt niet zo te zijn. In Nederland is het virus voor een tweede keer vastgesteld bij een oudere patiënt met een verzwakt immuunsysteem. In België heeft een vrouw uit Leuven het virus voor de tweede keer in drie maanden opgelopen.

De Belgische patiënt had slechts milde klachten. “Dan maakt je lichaam minder antistoffen aan. De antistoffen van de eerste keer helpen dan onvoldoende om de tweede besmetting te kunnen voorkomen”, zegt de bekende Belgische viroloog Marc van Ranst.

“Goed nieuws is het niet”, zegt hij in Belgische media. “Je hoopt dat je uit de gevarenzone bent. Hopelijk is dat in de meeste gevallen ook zo.” Hoe uitzonderlijk herbesmetting is, is onduidelijk. “Het zijn er nu al twee, mogelijk komen er nu meer bij.”