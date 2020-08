Mensen kunnen slecht inschatten of ze corona hebben

Je snift wat, kucht een beetje, je voorhoofd voelt warm, maar corona? Dat zal toch niet. Mensen denken eerder dat ze verkouden zijn of hooikoorts hebben, terwijl het eigenlijk een coronabesmetting is. Dat blijkt uit onderzoek van bloedbank Sanquin.

De bloedbank liet 3676 bloeddonoren een vragenlijst invullen. 6,5 procent van hen heeft het virus gehad. Van de 239 besmette mensen had 11 procent helemaal niets gemerkt, 27 procent had milde klachten en 41 procent rapporteerde geur- en smaakverlies. Daarentegen bleken 8 van de 10 mensen ten onrechte te denken dat ze besmet zijn geweest.

“Mensen kunnen dus slecht inschatten of ze corona gehad hebben of niet”, zegt Merlijn van Hasselt, woordvoerder van Sanquin. “Het is een bevestiging dat je je bij gezondheidsklachten altijd en meteen moet laten testen, en dat je, ook zonder klachten, moet meewerken aan contactonderzoek. Testen is echt heel belangrijk.”