RIVM-topvrouw Aura Timen blikt terug: “Het virus gedroeg zich heel anders dan andere coronavirussen”

Begin dit jaar dacht menig expert in Europa het coronavirus wel onder controle te houden, maar dat lukte niet. In de Volkskrant blikt het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Aura Timen terug op die initiële onderschatting van Covid-19.

Beide gedaantes

Als secretaris van het Outbreak Management Team en bijzonder hoogleraar aan de VU is ze een spil in de Nederlandse coronabestrijding. Timen vertelt over de virusuitbraak: “We zochten naar mensen met een ernstig ziektebeeld, die waren opgenomen in het ziekenhuis. Met een longontsteking, met zuurstoftekort. Dat beeld kenden we, van sars en van mers. Maar hier ging het anders. Dit waren vooral mensen met lichte klachten. Zelfs mensen zónder klachten.”

“Van gewone verkoudheidscoronavirussen weet je: die veroorzaken bijna geen relevante pathologie. Maar hier was een virus dat beide gedaantes had. Ernstige ziektegevallen, met patiënten die verslechteren onder je ogen, die overlijden. Afschuwelijk! En tegelijkertijd: personen die helemaal niks mankeren. Dit virus veroorzaakt het hele spectrum.”

China

“De communis opinio in de medische wereld – van internationale collega’s, maar ook van de Europese gezondheidsdienst ECDC en de WHO – was dat je moest zoeken naar mensen met koorts, én een respiratoir ziektebeeld, én een afkomst uit China. Maar bij ons kwamen ze uit Italië. De wintersportgebieden. Dat was zo massaal, we werden er met zijn allen door verrast. En niet alleen wij. In alle Europese landen gebeurde hetzelfde.”

Waarin Nederland afwijkt van het Europese beleid is het dragen van mondkapjes. Dat het RIVM zelfs zorgpersoneel in het begin niet per se adviseerde er eentje te dragen, daar komt ze op terug. “Maar dat is met de kennis van nu. Wat we in maart, april dachten te weten over het virus is achterhaald door de snelheid waarmee het zich bleek te verspreiden.”