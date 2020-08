6000 besmettingen per dag: wat is er aan de hand in Frankrijk

Frankrijk ging lang in lockdown en leek het virus goed in de had te hebben. Leek, want het virus slaat op veel plaatsen weer toe. Intussen zijn al 21 regio’s rood ingekleurd: dat betekent dat er de laatste 7 dagen 50 besmettingen per 100.000 inwoners geteld zijn. (In Nederland zijn dat er 20) Onder andere rond Parijs en Marseille is de toestand zorgwekkend.

Omdat het eerst vooral om jongeren ging vielen de gevolgen in de ziekenhuizen mee. Maar recent wordt onder meer in Parijs ook in ziekenhuizen aan de alarmbel getrokken.

De grootste steden zijn er het slechtst aan toe: de ruime regio rond Parijs, Marseille en Bordeaux. Maar met name in de vakantiegebieden in het zuiden stijgt het aantal besmettingen ook snel. De directeur van de Parijse ziekenhuizen AP-HP, Martin Hirsch, slaakte deze week een noodkreet. “Het aantal opnames blijft toenemen”, zei hij. “Denk niet dat het virus is veranderd: de gemiddelde leeftijd is niet gedaald op de intensive care”, benadrukte Hirsch. “We hebben indicatoren die elke 26 dagen verdubbelen.”

De Franse eerste minister Jean Castex zei op een persconferentie dat vermeden moet worden dat grootouders hun kleinkinderen gaan afhalen van school, familiefeesten best uitgesteld worden en dat de plannen voor een nieuwe – eventueel lokale – lockdown klaarliggen.