Ook VS wil coronavaccin goedkeuren zonder bewijs dat het werkt

Na China en Rusland overwegen nu ook de Verenigde Staten om een coronavaccin goed te keuren dat nog niet uitgebreid getest is.

Dat zegt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) tegen de Financial Times. Als de klinische testfase wordt overgeslagen, is onduidelijk hoe goed het vaccin werkt en wat de bijwerkingen zijn. Reden voor de spoedgoedkeuring: Trump wil zijn kans op herverkiezing vergroten.

Arts Stephen Hahn ontkent de aantijgingen echter. “De beslissing wordt genomen op basis van wetenschap en data, het zal geen politieke beslissing zijn.” Hahn legt uit: “Het is aan de ontwikkelaar van een vaccin om een aanvraag in te dienen voor de goedkeuring ervan. Wij zullen die dan beoordelen. Dat kan gebeuren voor het einde van fase drie. We zullen bekijken of dat te rechtvaardigen is.”

Eerder had de VS nog veel kritiek op China en Rusland, omdat zij een vaccin goedkeurden dat nog niet was getest op grote groepen mensen, de zogenoemde testfase drie.