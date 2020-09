Studie: zwangere vrouwen met corona mogelijk iets meer kans op ic-opname

Zwangere vrouwen die in het ziekenhuis terechtkomen na een coronabesmetting hebben minder vaak symptomen, maar lopen mogelijk wel meer kans op de ic te belanden dan vrouwen die niet zwanger zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarover The Guardian schrijft.

De analyse, die in British Medical Journal verscheen, omvat 77 studies waarbij meer dan 11.000 zwangere vrouwen betrokken waren, die in het ziekenhuis zijn opgenomen na een vermoedelijke of bevestigde coronabesmetting.

Immuunsysteem

Uit de studie blijkt dat zwangere vrouwen met corona een verhoogd risico hebben op een ic-opname. Dat komt waarschijnlijk doordat het immuunsysteem van de moeder deels wordt gebruikt om de baby te beschermen en doordat de longen en het hart- en vaatstelsel onder druk staan tijdens een zwangerschap. Ook bij andere virussen, zoals de griep, worden zwangere vrouwen net iets vaker in het ziekenhuis opgenomen, aldus de onderzoekers.

Minder symptomen

Vergeleken met niet-zwangere leeftijdsgenoten vertonen vrouwen die zwanger zijn of net zijn geweest minder coronasymptomen, zoals koorts, schrijven de onderzoekers. Ongeveer twee derde van de niet-zwangere coronapatiënten in het ziekenhuis rapporteert verschijnselen als koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden, maar een groot deel van de zwangere coronapatiënten had die symptomen niet, vertelt professor pre-natale gezondheid Shakila Thangaratinam van de University of Birmingham.

Zo’n 4 op de 100 zwangere vrouwen met Covid-19 moeten op de intensive care worden opgenomen, zegt Thangaratinam. “De kans is klein, maar vergeleken met vrouwelijke leeftijdsgenoten die niet in verwachting zijn, lijken zwangere vrouwen iets vaker op de intensive care te belanden.”