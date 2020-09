Nieuwe theorie: helpen mondkapjes bij opwekken immuunreactie tegen virus?

Het is slechts een theorie, maar wel een interessante: als je een mondkapje op hebt, zou er een immuunreactie tegen het coronavirus kunnen ontstaan doordat je wordt blootgesteld aan een kleine hoeveelheid virusdeeltjes. Variolatie noemen ze dat. Maar nogmaals: het is maar een theorie.

Wetenschappers schrijven er over in een commentaar in vakblad New England Journal of Medicine. Bij variolatie, de voorloper van vaccinatie, stel je iemand bloot aan een heel kleine dosis van het virus, waardoor diegene niet ziek wordt, maar wel antistoffen opbouwt. Dat zou met mondkapjes vanzelf kunnen gebeuren: als je tegen het virus aanloopt, krijg je er slechts een klein beetje van binnen, misschien genoeg om immuniteit te bereiken.

Als je een mondkapje draagt, krijg je als het goed is geen grote virusdruppels binnen, hooguit wat kleintjes, de aerosolen. Die kunnen dan de aanmaak van antistoffen stimuleren. “Je kunt besmet zijn met het virus maar asymptomatisch reageren,” aldus Monica Gandhi, infectioloog aan de University of California. “Als we het aantal asymptomatische reacties met behulp van mondmaskers kunnen opdrijven, is dat misschien een manier om de bevolking te varioleren.”

Maar: het is niet bewezen, niet eens een klein beetje onderzocht. Dus ga jezelf niet blootstellen aan het virus in de hoop dat je niet ziek wordt en wel immuun. Je wil tenslotte geen medisch experiment zijn. Bovendien blijft een vaccin nodig.