Raadselachtig: waarom piekt het aantal besmettingen in Bergeijk?

Dat het aantal coronabesmettingen toeneemt in grote steden en steden met veel studenten is te verklaren. Maar Bergeijk? Toch staat deze plaats in de Brabantse Kempen (18.000 inwoners) fier in de top tien van plaatsen met relatief veel corona.

NRC en Eindhovens Dagblad trachten te verklaren waarom. De eerste gedachte – één grote besmettingshaard – klopt niet. Er is geen sprake van één besmettingshaard, meldt GGD Zuidoost-Brabant.

,,De besmettingen zijn heel diffuus”, zegt een GGD-woordvoerster tegen het ED. ,,Er zijn meerdere familieclusters, maar dat is niet anders dan in andere gemeenten in Nederland. Besmettingen binnen een gezin komen nou eenmaal vaak voor.” De cijfers laten een zeer gevarieerde groep zien: van de 51 coronagevallen zijn er 19 jongeren(0-20 jaar), 20 tussen de 21 en 60 jaar en elf boven de zestig.

En nog een relativering, de belangrijkste: Tot nu toe is één inwoner van Bergeijk opgenomen in het ziekenhuis.