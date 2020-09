Vlaamse epidemiologe keert terug uit Zweden: “Bizar dat ze wetenschappelijk bewijs negeren”

Vanmorgen zei een Deense epidemioloog dat Zweden ‘misschien wel groepsimmuniteit heeft bereikt’ dankzij de losse aanpak van het coronavirus. De Vlaamse epidemiologe Nele Brusselaers houdt echter vol tegen HLN dat de Zweedse aanpak totaal verkeerd is.

Brusselaers was jarenlang verbonden aan het prestigieuze Karolinska-instituut in Stockholm, maar ze keert nu terug naar Antwerpen. “Het gebrek aan wetenschappelijke discussie is een reden om te vertrekken”, zegt ze. “Ik vond het enorm bizar dat Zweden de wetenschappelijke evidentie naast zich neerlegde.”

Ze denkt dat de Zweedse besmettingen slechts het topje van de ijsberg zijn. “Die in België liggen volgens mij dichter bij de waarheid dan die in Zweden”, zegt ze. “Er wordt nog steeds veel minder getest dan in België en dan in de buurlanden. En er wordt ook geen contactopsporing gedaan, want dat is de verantwoordelijkheid van de zieke patiënt”, verklaart ze.

“We hebben in Zweden geen idee van hoe verspreid het virus eigenlijk is”, aldus Brusselaers. Er zijn al “cijfers die aantonen dat het aantal infecties weer omhoog aan het gaan is, wat logisch zou zijn, nu die ook in andere landen overal stijgen.” De epidemiologe hekelt het streven naar groepsimmuniteit van de Zweden ‘tegen alle bewijzen in’.