Nieuwe Britse studie: veel hogere sterftekans voor mensen met griep én corona

In het Verenigd Koninkrijk wordt het aantal mensen dat een griepprik krijgt dit najaar opgeschroefd, nu steeds meer bekend wordt over de verhoogde sterftekans als je griep en corona tegelijk krijgt. Dat laat Public Health England (PHE) weten.

Een nieuwe, weliswaar kleine, studie van de PHE heeft aangetoond dat mensen die tijdens de eerste coronagolf griep en Covid-19 tegelijkertijd kregen een significant groter sterfterisico hadden. Van de 20.000 mensen die de onderzoekers tussen eind januari en eind april testten op griep en corona waren er 58 die het allebei hadden. Van degenen met de dubbele infectie overleed 43 procent, terwijl van de geteste mensen met enkel Covid-19 maar 27 procent stierf. De overledenen met de dubbele infectie waren wel vaak ouder, geeft de PHE aan.

Medisch directeur professor Yvonne Doyle van de PHE waarschuwt dan ook: “Mensen denken dat de griep net zoiets is als een verkoudheid. Dat is het niet. Griep is een extreem vervelende ziekte. Als je in een risicogroep zit, kan het echt gevaarlijk zijn. Je kunt eraan overlijden.”

Ze vertelt verder: “Als je corona en griep krijgt, heb je een serieus probleem. En de mensen die het meest kans lopen op beide infecties, zijn mogelijk de mensen die zich dit het minst kunnen permitteren als het gaat om hun immuunsysteem of hun kans op een zware vorm van de ziekte.”