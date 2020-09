Sommige jongeren worden heel ziek van corona. Waarom zij wel?

De meeste jongeren hebben niet veel last van een coronabesmettingen. Maar sommigen worden doodziek, zonder dat ze tevoren al zwakke plekken of ziekten hadden.

Het lijkt er op dat die jongeren genetische pech hebben, stellen twee onderzoeken in de Lancet.

‘Het is geen toeval dat iemand die gezond is en die bij wijze van spreken nog maar pas een marathon heeft gelopen, met covid-19 op intensieve zorg kan terecht­komen’, zegt Filomeen Haerynck, professor immunologie (UZ Gent/UGent) tegen Het Nieuwsblad. ‘Voor 14 procent van de patiënten die voorheen kerngezond waren, hebben we kunnen aantonen dat er een probleem is met hun immuunsysteem. Ze hebben een tekort aan een bepaalde stof die cruciaal is bij de afweer tegen het sars-CoV-2-virus.’

Behalve de specifieke auto-antistoffen vonden de onderzoekers nog een andere verklaring voor een kritiek verloop van een covid-19-infectie bij gezonde patiënten: hun genen. Voor bijna 2.000 patiënten werden genetische analyses uitgevoerd. Weer werden patiënten onderzocht die met levensbedreigende covid-19 in het ziekenhuis werden opgenomen (en er al dan niet stierven), maar die voordien geen gekende medische problemen hadden. Hun genen werden vergeleken met patiënten die weliswaar besmet waren met sars-CoV-2, maar daar geen of weinig last van hadden. In die ernstig zieke groep bleek 3,5 procent een genetisch defect te hebben, met name op een van de dertien genen waarvan geweten is dat ze een rol spelen bij de productie van de type-I-interferonen.

Heel opmerkelijk is ook dat de meesten onder hen mannen zijn. “We vermoeden dat de aanmaak van deze foute antilichamen gelinkt is aan het X-chromosoom”, zegt Haerynck. “Maar daar is meer onderzoek voor nodig.”