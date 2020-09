Amsterdamse onderzoekers: coronavirus kan leiden tot hersenschade

Het coronavirus kan leiden tot een beschadiging van de hersenen. Dat ontdekten onderzoekers van het Amsterdam UMC. Covid-19 zorgt er in sommige gevallen voor dat het immuunsysteem van het brein op hol slaat.

Patholoog Paul van der Valk nam met zijn team de hersenen van elf overleden coronapatiënten onder de loep. Bij tien van hen had de ziekte duidelijke sporen nagelaten in brein en ruggenmerg. Er werden afweercellen aangetroffen die daar niet thuishoren.

“Dit zijn cellen die normaal gesproken uit de hersenen worden geweerd”, zegt Van der Valk, wiens studie in de gezaghebbende Lancet Microbe verscheen. “Maar bij de Covid-19-patiënten zagen we dat ze de bloedbaan hadden verlaten en het hersenweefsel binnentraden. Dan weet ik als patholoog: hier is iets goed mis.”

Aangezien het virus zelf niet in de hersens werd gevonden, vermoedt de onderzoeker dat de afweer per ongeluk bepaalde eiwitten in het brein heeft aangevallen. “Dat kan gebeuren als het eiwit enigszins op het virus lijkt. Het eigen immuunsysteem slaat dan op hol.”

Het kan volgens de patholoog verklaren waarom sommige patiënten nog langdurig last houden van vermoeidheid en concentratieproblemen.