Wat ic-artsen anders doen in de tweede golf

De tweede coronagolf is anders dan de eerste golf van maart, toen we met een volslagen onbekend virus te maken kregen en veel te weinig ic-bedden bleken te hebben. Aan RTL Nieuws leggen ic-artsen uit wat er nu verbeterd is.

Ten eerste is er meer plek op de intensive care. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn bijvoorbeeld nu 20 bedden beschikbaar in plaats van 14 en opschaling naar 26 is mogelijk. Ook zijn de logistiek en andere processen verbeterd. Maar belangrijker: er is een betere behandeling mogelijk.

,,We weten nu dat we goed onderzoek moeten doen naar stollingsstoornissen in het bloed, die kunnen namelijk leiden tot longembolieën”, zegt ic-arts Peter de Jager, hoofd van de intensive care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. ,,Ook is er veel meer bekend over beademingstechnieken, waardoor patiënten sneller van de ic mogen. Bovendien weten we nu dat het goed is om al in een vroeg stadium ontstekingsremmers toe te dienen.”

Marco Knook, ic-arts in het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft legt uit dat patiënten het medicijn dexametason krijgen. “We zien dat ze daar goed op reageren, waardoor ze sneller van de beademing afkunnen. Daardoor hoeven ze ook minder lang op de ic te blijven. We geven de patiënten nu al dexametason vóórdat ze op de ic belanden.”

“Er zullen procentueel minder patiënten naar de ic gaan, omdat we de gevolgen van het virus beter kunnen behandelen”, zegt De Jager. Maar hij waarschuwt: “Het virus is niet in kracht afgenomen, corona slaat nog net zo hard toe als in het begin.”