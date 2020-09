Burgemeester Halsema: “We moeten onze sociale contacten drastisch beperken”

“We staan bovenaan de lijstjes met besmettingen in Nederland, maar helaas ook internationaal. We hadden niet gedacht dat de tweede golf zo snel zou gaan.” Burgemeester Halsema is bezorgd. “Ik spreek artsen die met pijn in de buik kijken naar wat komt. We moeten elkaar alleen ontmoeten als het niet anders kan.”

In de regio Amsterdam wordt het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimten niet verplicht, maar wel sterk aangeraden. Het is een dringend advies omdat het juridisch moeilijk verplicht is te stellen. “Het is onvermijdelijk dat in de horeca en kunst klappen gaan vallen.”

“We wordt voor ons allemaal moeilijk om de moed er in te houden. Ik hoop dat we omkijken naar elkaar en naar wie het moeilijk hebben en eenzaam zijn.”