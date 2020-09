Sneltest goedgekeurd: uitslag binnen een kwartier

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een coronatest goedgekeurd, die én veel goedkoper is én veel sneller de uitslag geeft. De sneltest komt wereldwijd beschikbaar, maar arme landen krijgen voorrang.

De WHO is laaiend enthousiast over de ‘nieuwe, uiterst draagbare en gemakkelijk te gebruiken test’, die werkt als een zwangerschapstest en binnen een kwartier al bekend maakt of je besmet bent. Twee bedrijven gaan de komende twee maanden 120 miljoen exemplaren produceren voor arme landen, waar de testcapaciteit nu erg beperkt is.

Van het totaal aantal sneltests, die slechts 4,30 euro per stuk kosten, gaat 20 procent naar landen met lage en midden-inkomens en 80 procent naar rijke landen. Duitsland kocht al 20 miljoen tests in. De huidige PCR-test blijft wel veel betrouwbaarder. De sneltests hebben een nauwkeurigheid van 80 tot 90 procent. Ook is er nog steeds medisch personeel nodig om de testresultaten af te lezen.

Er waren al wel sneltests beschikbaar, maar dit is de eerste die ook voldoet aan de eisen van de WHO.