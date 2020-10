Helpen mondkapjes eigenlijk wel?

We gaan ze dus dragen. Maar heeft dat ook zin?

‘Kijk naar de gegevens’, raadde de Amerikaanse corona-topadviseur Anthony Fauci in Nieuwsuur zijn Nederlandse collega Jaap van Dissel aan. ‘Er is genoeg informatie dat mondkapjes zeer gunstig zijn voor het voorkomen van overdracht en een infectie.’

Vooral als het gaat om het vermijden van besmetting van anderen kan het zin hebben om iets voor de mond en neus te dragen, schrijft het ND. “Het nieuwe virus heeft immers als onhebbelijkheid dat het zich verspreidt als de geïnfecteerde er nog niet veel van merkt. Ook de WHO wijzigde afgelopen zomer daarom koers: als afstand houden niet lukt, gebruik dan in elk geval een mondkapje, raadde WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus aan.”

Maar daarmee is nog niet gezegd dat mondkapjes in de openbare ruimte ook echt genoeg zijn om de epidemie af te remmen. De besmettingen waarvan we de bron kennen, vinden bijna altijd plaats op plekken waar men toch al geen mondkapje draagt: thuis in het gezin, op familiebezoek, op het werk, in de horeca, op feestjes.

En tegelijk zien wetenschappers dat in landen waar mondkapjes wel in zwang zijn, zoals Frankrijk, het virus toch oplaait. Het gaat niet meetbaar beter in landen met kapjes.

Nederland was zonder mondkapjes in het openbare leven een uitzondering in Europa, al doen ook de Zweden niet aan kapjes en staat het gebruik in sommige landen, zoals Spanje, ter discussie.