Nederlanders drinken meeste koffie ter wereld

We zijn liefhebbers. VOF De Kunst zong al in 1987 over ‘s lands favoriete warme drank: ‘Ik giet het zwarte goud in een kop en ik leef weer op. Een kopje koffie.’ En we zijn kennelijk niet terughoudender geworden in ons gebruik. Volgens de laatste cijfers drinken Nederlanders de meeste koffie ter wereld.

We consumeren per hoofd van de bevolking 8,3 kilo. Daarna volgen op afstand de Scandinavische landen. De Italianen, met hun espresso en cappuccino misschien wel de beste koffiemakers ter wereld, zijn een stuk gematigder. Ze drinken maar net iets meer dan de helft van wat wij per jaar wegwerken.

De tijd dat koffie als ongezond werd beschouwd, ligt overigens achter ons. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat er allerlei gezondheidsvoordelen zitten aan de cafeïnehoudende drank. De gerenommeerde Johns Hopkins University noemt zelfs 9 redenen waarom koffie goed voor je is.

Zo zou het beschermen tegen sommige soorten kanker en goed zijn voor de lever. Zelfs de vetverbranding zou baat hebben bij een kopje koffie en in het algemeen leven koffiedrinkers langer. Wel zitten er grenzen aan wat nog gezond is: bij 5 koppen per dag houdt het wel echt op.