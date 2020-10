Onregelmatige menstruatie mogelijk teken van slechte gezondheid

Een onregelmatige menstruatiecyclus is mogelijk een signaal van een slechtere gezondheid in het algemeen. Dat blijkt uit een langlopende studie, die in vakblad BMJ verscheen.

Volgens de onderzoekers hebben vrouwen die een lange of onregelmatige menstruatiecyclus doormaken meer kans om voor hun zeventigste te overlijden dan wie een kortere, regelmatige cyclus heeft. Het verband was vooral sterk voor hart- en vaatziekten en in mindere mate voor de sterfte aan kanker.

Het maakte daarbij nog uit wanneer de vrouwen een onregelmatige cyclus hadden. ,,We ontdekten dat de kans op voortijdig overlijden groter was bij vrouwen die lange of onregelmatige cycli rapporteerden later in het leven”, aldus de onderzoekers die 24 jaar lang 80.000 gezonde verpleegkundigen volgden in de VS. Bij de oudere leeftijdsgroepen hadden de vrouwen met een cyclus van meer dan 40 dagen meer kans om voortijdig te overlijden dan degenen met een cyclus tussen de 26 en 31 dagen, zelfs bij correctie voor factoren als gewicht, leefstijl en familiegeschiedenis.

Kanttekening is wel dat er geen oorzakelijk verband is gevonden en dat het onderzoek plaatsvond bij verpleegkundigen met (deels) nachtdiensten, die waarschijnlijk ook ongezond zijn. Daarentegen wordt onregelmatige ongesteldheid al veel langer gelinkt aan aandoeningen, zoals kanker, psychische klachten, hart- en vaatziekten en voortplantingsproblemen.

Jacqueline Maybin, gynaecoloog aan de University of Edinburgh is onder de indruk van de studie, maar zegt dat er geen reden is tot paniek als je onregelmatig menstrueert. ,,Het is belangrijk om te onthouden dat het een symptoom is en geen diagnose. Er is een onderliggende oorzaak die de kans op een vroegtijdige dood vergroot, het is niet de onregelmatige cyclus zelf.”