Asbest gevonden in make-up Hema en Douglas

Er zit asbest in de make-up van Hema en Douglas. Dat ontdekte EenVandaag. Het gaat om de producten van ‘My Cheek Palette Blush’ van Douglas en ‘B.A.E. loose powder foundation 2nd skin’ van Hema.

Het actualiteitenprogramma stuurde de producten op naar labs in Nederland en de VS. Die constateerden dat de kankerverwekkende stof in de make-up zat, die nog gewoon te koop is.

Hema en Douglas stellen in EenVandaag dat hun producten veilig zijn. Ze hebben zelf een test laten uitvoeren door TNO. Daarbij zou geen asbest zijn gevonden.

Het verschil in uitkomst kan komen doordat er verschillende testmethoden zijn gebruikt. Ook kan het zijn dat de asbest niet in álle producten voorkomt. Talk zou de oorzaak zijn. Bij de winning ervan komen soms asbestvezels mee.

Het RIVM deed er in 2018 al onderzoek naar en concludeerde toen dat het gevaar voor de gezondheid minimaal is.