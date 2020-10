Alarm: ook in Italië en Duitsland laait het coronavirus op

Ook Italië en Duitsland, in de tweede golf toch de beste jongetjes van de coronaklas, zien nu de besmettingsaantallen stijgen. Het al langer kwakkelende Frankrijk bereikt een nieuw record.

Duitsland

In Duitsland werden bij de laatste 24-uursmeting meer dan 4000 coronabesmettingen gemeld. Een dag eerder waren dat er rond de 2800. Reden voor de autoriteiten om alarm te slaan. Ze waarschuwen dat Duitsland ‘hetzelfde pad opgaat als zijn buren’, verwijzend naar onder meer Nederland. ,,Mogelijk gaan we naar 10.000 nieuwe gevallen per dag”, aldus Lothar Wieler, voorzitter van het Robert Koch Instituut. ,,De situatie baart me veel zorgen. Ik vraag u om de regels te volgen.”

Italië

Ook in Italië gaat het de verkeerde kant op. Er werden woensdag 3678 besmettingen gemeld, tegenover 2677 nieuwe gevallen dinsdag. De cijfers van woensdag waren de hoogste sinds 16 april. Italië scherpte de regels deze week verder aan: in heel het land is buitenshuis een mondkapje verplicht.

Frankrijk

Maar de Italiaanse en Duitse besmettingscijfers vallen in het niet bij de Franse aantallen. In Frankrijk werden maar liefst 18.746 nieuwe besmettingen geregistreerd in een dag tijd. Daarmee is het record van zaterdag (16.972 gevallen) verbroken. Eerder deze week werd al besloten dat de cafés in Parijs tijdelijk moeten sluiten.