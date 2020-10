Waarom je in deze tijd meer haar verliest

Verdwijnen er de afgelopen tijd opvallend veel haren in het doucheputje? Dat is normaal. Het ligt aan de tijd van het jaar.

Gemiddeld verliezen we ongeveer honderd haren per dag. Maar in de herfst is dat substantieel meer. Cosmetisch wetenschapper René Nagels verklaart in Het Laatste Nieuws: “In de herfst zijn er minder actieve zonnestralen. Het wordt later licht en vroeger donker. De zon staat een stuk lager ten opzichte van het aardoppervlak, waardoor de lichtintensiteit minder sterk is en de straling van geel, oranje en rood licht afzwakt. Dat heeft gevolgen voor de productie van melatonine, een hormoon dat onder meer invloed heeft op onze haargroei. We maken minder melatonine aan, en dus wordt de haargroei minder.”

Maar daar tegenover staat dat ons haar in de zomer juist ook beschadigd kan raken: “In de herfst dragen we nog steeds de gevolgen van de vakantieperiode. Tijdens de zomermaanden hebben we onze haren blootgesteld aan zonlicht, chloor- en zout water, waardoor de haarschubben beschadigd zijn. Het gevolg? Ook de haarschacht kan schade oplopen, en dat leidt tot breekbaar, droog en weerspannig haar. Daardoor kunnen we tijdelijk wat meer haren verliezen.”

Geen zorgen dus, over een paar maanden is je haaruitval weer normaal.