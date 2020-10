Besmet raken en Zwitserse kaas

In de meeste gevallen is het achteraf onmogelijk om vast te stellen hoe iemand SARS-CoV-2 heeft opgelopen. We weten wel steeds meer over hoe je in het algemeen besmet raakt.

Bijna alle experts (behalve expert De Hond) zijn het er over eens dat speeksel of snot van iemand die te dicht bij je kwam de hoofdoorzaak van besmetting is. Dan zijn er nog twee andere besmettingsroutes. Aerosolen, kleine druppeltjes die blijven hangen in een slecht geventileerde ruimte en oppervlakten waarop het vaccin een tijd in leven kan blijven.

Daarom ook de wereldwijde goede raad: houdt afstand, schudt niemand de hand, pas op voor besmette oppervlakten, mijdt drukke binnenruimte, zeker als je er lang bent en er onvoldoende geventileerd kan worden en draag een mondkapje, voor anderen en voor jezelf.

Iedere verdedigingsmethode heeft gaatjes, zoals Emmentaler gaatjes heeft. Door de beschermingsmethoden te koppelen verklein je de kans besmet te raken