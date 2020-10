Hoe staan omringende landen ervoor tijdens de tweede coronagolf?

Het coronavirus heeft zijn klauwen weer stevig in Europa gezet. Vrijwel overal stijgt het aantal besmettingen. Zelfs de beste jongetjes van de klas, Duitsland en Italië, dreigen de controle kwijt te raken.

Een overzicht van de situatie in omringende landen:

België

In België is in één week tijd alles veranderd. Er waren de afgelopen zeven dagen gemiddeld bijna 6000 nieuwe besmettingen per dag. Dat is 96 procent meer dan de week ervoor. “Maandag werd opnieuw het trieste record verbroken, met 8582 nieuwe besmettingen”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. “Voor dinsdag zijn de cijfers nog maar voor 70 procent compleet, we verwachten dat het geconsolideerde cijfer voor die dag boven de 10.000 zal uitkomen.”

Van Gucht roept mensen op om dit weekend hun gezond verstand te gebruiken. “Maak geen extra plannen de komende dagen en denk niet: ‘we profiteren er nog even van nu het nog kan’.”

Duitsland

Ook bij onze oosterburen worden recordcijfers genoteerd. Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, telde de afgelopen 24 uur 7334 besmettingen. Een dag eerder waren dat er nog 6638. Woensdagavond werden nieuwe maatregelen aangekondigd. Het mondkapje wordt op meer plaatsen verplicht en de horeca moet om 23.00 uur dicht. Bij privéfeestjes mogen maximaal tien mensen aanwezig zijn.

“Nederland wordt hier als een soort horrorscenario gezien, net als Tsjechië. Ze zeggen eigenlijk: als je niet ingrijpt, dan worden we zoals zij”, vertelt NOS-correspondent Judith van de Hulsbeek. “Eerder konden de besmettingen worden ingeperkt, onder meer doordat het contactonderzoek op veel plekken op orde is. Maar Merkel zegt ook: laten we onszelf niet op de borst kloppen, want het aantal besmettingen stijgt en ook wij zijn op sommige plekken de controle over de infectieketens al kwijt.”

Spanje

Eergisteren kwamen er bijna 12.000 besmettingen bij op één dag en ruim 200 doden. “In Spanje zijn complete steden afgesloten”, vertelt correspondent Rop Zoutberg. “Het is geen lockdown, maar je komt Madrid bijvoorbeeld niet uit. Daarmee wil de regering de bewegingen van mensen beperken. Ook buiten de stad worden kleine dorpen afgesloten vanwege de vele besmettingen.”

Italië

“In Italië zijn per dag ongeveer net zo veel nieuwe besmettingen als in Nederland”, vertelt correspondent Mustafa Marghadi. “Maar in Nederland wonen wel 3,5 keer minder mensen. De nieuwe maatregelen zijn vergelijkbaar met die in Nederland, maar worden in een eerder stadium genomen. Zo kan de groei van het aantal besmettingen worden beperkt. Ook wordt er hier veel meer getest.”

Frankrijk

Per dag komen er 20.000 besmettingen en 200 ic-opnames bij, zei president Macron in een persconferentie deze week. Dat komt neer op 26 besmettingen per 100.000 inwoners. De cafés zijn al langer dicht, restaurants zijn wel open. “Maar die zijn nu ook bang dat ze geen klanten meer hebben of dicht moeten. Opvallend is dat reizen mogelijk blijft. Tijdens de lockdown in het voorjaar was er een reisverbod, maar komende herfstvakantie mag er dus worden gereisd”, zegt correspondent Frank Renout. Mondkapjes zijn verplicht in publieke binnenruimtes, op het werk en in scholen. “In heel veel steden is het ook verplicht op straat, bijvoorbeeld in Parijs.”

Verenigd Koninkrijk

“In Groot-Brittannië heeft het even geduurd voordat de tweede golf losbarstte”, vertelt correspondent Tim de Wit. “De afgelopen twee weken is het aantal besmettingen weer geëxplodeerd en zijn we weer een van de koplopers van Europa. Maar het is nog niet zoals in Nederland.”

In Londen moet de horeca om 22.00 uur dicht en mondkapjes zijn verplicht in binnenruimtes, restaurants en openbaar vervoer. “Veel mensen dragen ze, zeker omdat er hoge boetes worden uitgeschreven als je dat niet doet. De boete begint bij 200 pond, maar verdubbelt als je hem vaker krijgt.”