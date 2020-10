8015 nieuwe besmettingen. “Een tsunami dreigt”

Het aantal nieuwe besmettingen blijft hoog.

Positief getest: 8015 (gisteren 8184)

Opgenomen: 85 (gisteren 70)

Opgenomen op IC: 48

Overleden: 17

De Belgische minister van Volksgezondheid zegt dat voor zijn land – waar de situatie iets beter is dan in Nederland – een tsunami dreigt.

Ab Osterhaus in De Morgen: “We hadden de kans het virus plat te slaan, maar hebben die gemist. Velen hebben dit virus toch niet serieus genoeg genomen. Je zag op het einde van de zomer niet alleen mensen terugkeren van vakantie, je zag ook dat een tien- tot twintigtal procent van de mensen, toch voor zover ik dat kon zien in Nederland, de maatregelen beu was en ze niet meer toepaste.

Als we geen zwaardere maatregelen nemen en geen verandering van strategie doorvoeren, zullen we blijven zwabberen tot volgende zomer, schat ik zo.”