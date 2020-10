9283 nieuwe coronabesmettingen, 526 meer dan gisteren

Er is (nog?) geen enkel effect van gedeeltelijke lockdown. Hoeveel tijd is er nog voor de crisis onbeheersbaar is?

Besmettingen 9283 (gisteren 8764)

Opnames 238 (gisteren 232)

IC 56 (gisteren 52)

Doden 46 (gisteren 59)

In Nederland worden de komende weken zeven grote snelteststraten ingericht. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Militairen zullen helpen bij het opbouwen en bemannen ervan. Maar wie er terecht kan voor een sneltest, blijft nog even onduidelijk.

Er zijn hoge verwachtingen van de sneltesten. Waar het bij een normale coronatest minstens 24 uur duurt voor je de uitslag krijgt, kan de uitslag bij een sneltest soms binnen een minuut al bekend zijn.