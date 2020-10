Nieuwe besmettingen 10211. Maar hoe zit het echt?

Vandaag meer nieuwe besmettingen dan ooit. Maar dat kan komen omdat er gevallen bij zitten die eigenlijk in de cijfers van gisteren thuis hoorden. Het RIVM heeft het (nog?) niet nodig gevonden daar duidelijkheid over te scheppen

Wat er precies met de computersystemen aan de hand was, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de GGD GHOR zijn de cijfers inmiddels weer op orde. De cijfers van zaterdag en zondag samen, vormen dus het totale aantal registraties van dit weekend.

Als dat klopt, dan is het aantal besmettingen of zaterdag of zondag of beide dagen gedaald ten opzichte van vrijdag

Positief getest: 10211

Opgenomen: 110

Opgenomen op IC: 45

Overleden: 27