Experts roepen op: slik vitamine D tegen corona

Nu het coronavirus voor veel mensen echt dichtbij komt, is het tijd om alle zeilen bij te zetten. Het slikken van vitamine D zou het risico om besmet te raken verkleinen. Krijgt het virus je toch te pakken dan is de kans mogelijk kleiner dat je erg ziek wordt. Dat zeggen hoogleraren immunologie, wetenschappers en artsen in het AD.

“Waarom zou je in vredesnaam géén vitamine D slikken?’’ zegt hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit Huub Savelkoul tegen de nieuwssite. “Er zijn zoveel aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat vitamine D helpt tegen corona.’’

Al langer is bekend dat de ‘zonnevitamine’ helpt tegen luchtweginfecties, maar er zijn nu ook sterke aanwijzingen dat een dagelijks vitaminepilletje kan leiden tot een minder ernstige corona-infectie. “Dus ik raad iedereen aan om vitamine D te slikken.’’

Te weinig zon

Door een gebrek aan zonlicht heeft een derde tot de helft van de Nederlanders een tekort aan vitamine D in de winter. Mensen met overgewicht moeten extra uitkijken, omdat de vitamine verloren gaat in het vetweefsel. Ook mensen met een donkere huidskleur hebben vaker een tekort, omdat een donkere huid de vitamine minder goed opneemt.

Toch is er nog niet heel veel bewijs dat vitamine D grote voordelen biedt in de strijd tegen corona. Er is één Spaanse studie die het effect tot nu toe aantoont. Daarbij kregen vijftig coronapatiënten een hoge dosis vitamine D. Van hen belandde één iemand op de ic, niemand overleed. Van een controlegroep van 26 mensen met corona, die de vitamine dus niet kregen, overleden twee personen, dertien kwamen op de ic terecht. “Dit is het eerste formele bewijs dat vitamine D Covid minder ernstig maakt’’, aldus Savelkoul, die wel stelt dat de onderzochte groep klein is.

De immunologen, die het AD bevroeg, slikken zelf dagelijks 20 of 30 microgram van de vitamine. “In de wintermaanden zakt ons vitamine D-gehalte sowieso al en nu zitten we door de gedeeltelijke lockdown nog meer binnen, dus is het tekort nog wat erger”, zegt ook internist-endocrinoloog Renate de Jongh van het Amsterdam UMC. “Een kleine hoeveelheid kan geen kwaad en is goedkoop, dus waarom niet.’’