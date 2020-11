Duitse Van Dissel: “Coronagolf duurt zeker nog tot Pasen”

De coronagolf duurt zeker nog tot Pasen. Pas richting volgende zomer keert het normale leven geleidelijk terug, verwacht de Duitse viroloog Christian Drosten, de voornaamste corona-adviseur van Merkel.

Om weer een normalere maatschappij te krijgen verwachte Drosten veel van coronatests die snel het resultaat tonen. Als dergelijke sneltests voldoende beschikbaar zijn, kunnen risicogroepen zich zeer regelmatig en laagdrempelig laten testen.

Je krijgt ook sneller duidelijkheid of iemand positief is, en of iemand nog besmettelijk is voor anderen. Het maakt de omgang met quarantaine en contactverboden makkelijker, aldus de viroloog in Duitse media.

Voor nu raadt Drosten iedereen aan te handelen alsof je zelf bent besmet en anderen ook positief zijn. Want dan ontstaat een houding die iedereen beschermt, meent de viroloog.