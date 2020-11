Daling zet door: 7.776 nieuwe besmettingen

Vanavond zal de regering (vermoedelijk) de maatregelen aanscherpen die de pandemie moet indammen. Het enige wat de regering mogelijk nog van de voorgenomen koers zou kunnen afhouden zou een sterke daling van besmettingen en ziekenhuisopnames zijn over de afgelopen 24 uur. Die sterke daling heeft zich min of meer voorgedaan. Het aantal nieuwe besmettingen is in een week 30 procent gedaald

– 7.776 nieuw gemelde positieve testen

– 364 nieuwe ziekenhuisopnames

– 59 nieuwe IC-opnames

– 113 nieuwe overlijdens