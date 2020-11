Nertsen veranderen het coronavirus en maken het wereldwijd gevaarlijker

De regering van Denemarken heeft besloten alle nertsen in het land te ruimen. Bij 12 inwoners in het noorden van het land is een van de pelsdieren afkomstige mutatie van het coronavirus aangetroffen. Dat brengt volgens de Deense premier Mette Frederiksen wereldwijd risico’s met zich mee.

De 12 Denen bij wie de gemuteerde nertsenvariant is aangetroffen, reageerden slecht op antistoffen tegen het virus. Dat kan betekenen dat vaccins die tegen het coronavirus worden ontwikkeld niet goed werken tegen deze nieuwe variant. Daarom wil de Deense overheid van alle nertsen af om verdere verspreiding van de nertsen-variant van corona te voorkomen.

“Dit is buitengewoon ernstig en een bedreiging voor de hele wereld”, zegt de Deense premier Mette Frederiksen.

Ze kondigde ook aan dat er stappen worden ondernomen om een ​​aantal gebieden in het noorden van Jutland te isoleren om uitbraken van dit nieuwe, gemuteerde virus in te dammen. De regering komt donderdag met haar plan.